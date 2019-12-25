Полиция и волонтеры Петербурга ищут пропавшую 10-летнюю девочку

Юная София ушла из дома, прихватив скакалку, 3 августа. До сих пор девочка не вернулась обратно.

Полиция и волонтеры-поисковики Петербурга ищут пропавшую 10-летнюю местную жительницу. К поискам просят подключиться и горожан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, София Громова ушла из дома на Малой Озерной улице 3 августа и не вернулась обратно. До настоящего времени неизвестно, куда отправилась девочка и где она находится.

На вид Софии 10 лет, рост 132 см, девочка нормального телосложения. Волосы русые средней длины, скорее всего собранные в хвост, глаза серо-зеленые, особых примет нет. Одета школьница была в черные футболку и шорты и розовые тапки, с собой взяла розовую скакалку.

Просьба к гражданам, обладающим любой информацией о местонахождении девочки, незамедлительно сообщить в полицию 517-58-02, 573-11-92, 542-02-02. пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГУ МВД; Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер / "ВКонтакте"