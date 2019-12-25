Подростка зажало в машине после столкновения двух "Газелей" на КАД

На внутреннем кольце КАД в Красносельском районе столкнулись две "Газели". В ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Мальчика зажало в "Газели", вытаскивать его пришлось сотрудникам МЧС с помощью спецоборудования. У подростка переломы пальцев рук. Его и одного из водителей госпитализировали в больницу.
Подробности ДТП уточняются.
Ранее иномарка подбила маршрутку на перекрестке Луначарского и Культуры.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Светлана Королёва)
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