Подростка зажало в машине после столкновения двух "Газелей" на КАД

У подростка переломы пальцев рук.

На внутреннем кольце КАД в Красносельском районе столкнулись две "Газели". В ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчика зажало в "Газели", вытаскивать его пришлось сотрудникам МЧС с помощью спецоборудования. У подростка переломы пальцев рук. Его и одного из водителей госпитализировали в больницу.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее иномарка подбила маршрутку на перекрестке Луначарского и Культуры.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Светлана Королёва)