Иномарка подбила маршрутку на перекрестке Луначарского и Культуры

Днем во вторник, 4 августа, на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры иномарка влетела в маршрутку. Инцидент произошел перед светофором, показывающим красный сигнал. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места происшествия.
Как заметно на кадрах, транспорт на обеих полосах проспекта начинает притормаживать на запрещающий сигнал, и в этот момент маршрутку, стоящую на правой полосе, подбивает сзади торопливая "Хонда". Из-за удара черной машины маршрутка невольно проехала еще немного вперед.
По словам очевидцев, "Хонда" разбила себе "нос" при столкновении. О состоянии водителей и пассажиров маршрутки ничего не сообщается, но судя по видео, столкновение было не очень сильным.
Ранее мы рассказывали, как на улице Белы Куна в Петербурге легковушка выехала на встречку и перевернулась.
Видео: Piter.TV
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