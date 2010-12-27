За 10 месяцев своей жизни животное побывало в четырех семьях.

Неравнодушные петербуржцы ищут дом для мини-пига, которого едва не загрызли собаки на притравочной станции. Историей животного поделилась одна из жительниц Северной столицы Елена З. на своей странице в социальных сетях.

За 10 месяцев своей жизни мини-пиг побывал в четырех семьях. Первые владельцы отказались от питомца, в двух следующих домах свинка не смогла найти общий язык с собаками, а из четвертой семьи она сбежала сама.

После этого неизвестные отвезли свинку на притравочную станцию, где на нее неоднократно нападали собаки. Хрюше откусили часть хвоста, искусали и исцарапали тело.

После пережитых мучений животное не ладит с собаками, а вот к людям идет с удовольствием. Поскольку в семье, которая приютила свинку, есть другие животные, ей ищут другой дом. Сейчас мини-пиг имеет вес порядка 20 кг. Взрослые особи весят до 150 кг.

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Фото: ВКонтакте / Елена З.