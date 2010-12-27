Петербургский инспектор пожарного надзора получил условный срок за взятку

Прикрытие нарушений обошлось инспектору семью годами условно.

В Петербурге огласили приговор Валерию Иванову, признанному виновным в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, Иванов в течение семи лет служил инспектором отделения надзорной деятельности в городском отделении Министерства РФ по делам гражданской обороны и ЧС. В это время он осуществлял пожарный надзор в Кировском районе. В один момент Иванов принял денежную взятку у Колесниченко, которую тот предлагал взамен возможности сокрытия некоторых нарушений правил пожарной безопасности у ряда юридических лиц и предпринимателей. Афера организовывалась для того, чтобы ООО "БалтМонолитСтрой", главой которого был Колесниченко, избегал административной ответственности за некачественно проведенные монтаж и техническое обслуживание зданий-клиентов.

Полученными 329 тысячами рублей Иванов распорядился в личных целях. Суд приговорил инспектора к 7 годам лишения свободы условно, а также назначил Иванову штраф в 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV