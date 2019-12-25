В Петербурге иностранец предложил пятикласснице продать её интимные фотографии

Материалы по делу будут переданы в Следственный комитет.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Северной столице иностранец намеревался развратить пятиклассницу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

К правоохранителям обратилась мать девочки. Она заявила, что её сосед по коммунальной квартире , предложил ее дочери 2007 года рождения в социальных сетях вступать в группу порнографической направленности. Он заявил, что пятиклассница может выкладывать свои обнаженные снимки с целью заработка.

Известно, что мужчина прибыл в Северную столицу в Белоруссию. Материалы по делу будут переданы в Следственный комитет.

Ранее мы сообщали о том, что на Сиреневом бульваре женщина порезала ножом 29-летнего знакомого.

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