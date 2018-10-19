На Новоизмайловском иномарка врезалась автобус, пострадали две пенсионерки

Водителя легковушки и бабушек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 22 февраля, в Московском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль врезался в автобус. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась рядом с домом номер 34 по Новоизмайловскому проспекту. На участке дороги легковой автомобиль "Шивроле", выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение автобусом №72. В результате ДТП пострадали две пожилые пассажирки общественного транспорта и водитель легковушки. Всех их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.





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Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург