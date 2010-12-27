Двое мужчин ограбили завод "Силовые машины" в Петербурге

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении двух грабителей меди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, один из обвиняемых мужчин проник на территорию машиностроительного завода "Силовые машины" и выкатил оттуда телегу с 200 кг брусков меди. Действовал он не один. За воротами злоумышленника встречал подельник на своей машине. Грабители загрузили ворованное в транспортное средство и отвезли его в пункт приема металлолома.
Представители "Силовых машин" оценили ущерб в 66 тысяч рублей. Воров цветного металла ждет суд.
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Фото: Яндекс. Карты
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