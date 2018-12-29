В Петербурге осудили похитителей автомобилей Ford

В 2016 году напарники на протяжении месяца угоняли машины.

Приморский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении двух мужчин, которых обвиняли в краже автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, летом 2016 года на протяжении целого месяца Сергей Коцешевский и Артем Павлов занимались угонами автомобилей. При этом их любимчиком был Ford. Угонщики работали в разных районах города.

Свою вину мужчины не признали. Однако у суда оказалось достаточно доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор по статье "Кража, совершенная организованной группой". Каждому из них назначили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 60 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV