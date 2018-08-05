В Петербурге инкассаторы "потеряли" 120 тысяч рублей супермаркета

В результате перемещений денежных средств, до главной кассы они так и не дошли.

Во вторник, 25-го июня, из супермаркета во время инкассации пропали 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отделение полиции Красногвардейского района обратилась 44-летняя сотрудница супермаркета. Она рассказала, что около 20 часов вечера в магазин приехали инкассаторы и забрали из кассового узла 120 тысяч рублей. Однако в главную кассу они почему-то не попали.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

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