  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге инкассаторы "потеряли" 120 тысяч рублей супермаркета
Сегодня, 12:24
135
nadezhda_sib

В Петербурге инкассаторы "потеряли" 120 тысяч рублей супермаркета

0 0

В результате перемещений денежных средств, до главной кассы они так и не дошли.

Во вторник, 25-го июня, из супермаркета во время инкассации пропали 120 тысяч рублей.  Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отделение полиции Красногвардейского района обратилась 44-летняя сотрудница супермаркета. Она рассказала, что около 20 часов вечера в магазин приехали инкассаторы и забрали из кассового узла 120 тысяч рублей. Однако в главную кассу они почему-то не попали. 

Теперь правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сестрам Хачатурян продлили арест до конца июля

Фото: pixabay.com

Теги: инкассаторы, касса, супермаркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии