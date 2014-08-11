В Петербурге во всю идёт подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА

Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" 28 мая 2022 года.

В Петербурге идет подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА. В Смольном состоялось заседание Санкт‑Петербургского организационного комитета по координации работ по подготовке и проведению финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2022 года. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Александр Беглов заявил, что город "сделает все возможное, чтобы этот матч запомнился и футболистам, и болельщикам". Поскольку у Петербурга имеется опыт проведения футбольных мероприятий. В настоящее время город готовит инфраструктурное обеспечение матча.

Тренировочной площадкой станет стадион "Петровский". Сам матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" 28 мая 2022 года. Власти хотят заполнить стадион на 100%.

Лига чемпионов УЕФА – ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

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