В Петербурге и области задержали банду, подозреваемую в интернет-мошенничестве

Злоумышленники продавали поддержанные смартфоны через интернет-магазины.

В Петербурге и Ленобласти полиция задержала четырех человек, подозреваемых в мошенничестве: злоумышленники продавали в интернете подержанные смартфоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На протяжении полутора лет они вели криминальный бизнес. Мошенники создали более 25 интернет-магазинов, в которых предлагали мобильные телефоны и аксессуары по ценам существенно ниже рыночных. На рекламу банда денег не жалела, поскольку их сайты находились на первых позициях в поисковой системе. За рубежом также был арендован колл-центр, сотрудники которого занимались оформлением заказов после звонков клиентов на телефоны интернет-магазинов.

В итоги клиенты получали не новые смартфоны, а подержанные. Также горожане могли получить куски мыла, зарядные устройства и другие предметы, не имеющие отношения к оплаченному при получении товару. При этом из-за отсутствия в бандероли описи вложения оформить претензию на месте было невозможно.

Полицейские насчитали 23 эпизода уголовных дел, возбужденных по всей стране. Злоумышленники отправили более 670 посылок. При обыске правоохранители нашли изъяли документы, почтовые квитанции, банковские карты, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сотрудники полиции раскрыли мошенничество в сфере автострахования.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти