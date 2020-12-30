В Петербурге и области за выходные выявили более 150 нетрезвых водителей

Инспекторы ДПС проверили около 1800 водителей. Каждый десятый сел за руль в нетрезвом виде.

В прошедшие праздники в Петербурге и Ленобласти прошли профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по регионам.

С 20 по 23 февраля инспекторы ДПС проверили около 1800 водителей. В рейдах приняли участие не только десятки экипажей ДПС, но и подразделения по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения "Гром". Полицейские задержали более 170 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Около 80 петербуржцев отказались проходить медосвидетельствование, хотя явно были пьяны.

В отношении 28 водителей возбудили уголовные дела, поскольку попались на езде в нетрезвом виде второй раз.

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Фото: vk.com/dorinspb