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Петербургское такси попало под трамвай около Пионерского сада
Вчера, 22:19
97
smirenny

Петербургское такси попало под трамвай около Пионерского сада

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Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Вечером в среду, 24 февраля, на перекрестке Сердобольской и Студенческой улиц произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Белый Volkswagen Polo с маркировкой "Убера" попал под трамвай. Капот машины замяло передней частью вагона. 

Таксист на Поло летел по Сердобольской, а трамвай поворачивал на Студенческую... Вот что из этого получилось

отметил петербуржец.

Информации о пострадавших пока нет. Достоверных сведений об обстоятельствах ДТП не поступало. 

Ранее мы писали, что в заброшенной квартире Кировского района нашли огромного питона.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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