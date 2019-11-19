Петербургское такси попало под трамвай около Пионерского сада

Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Вечером в среду, 24 февраля, на перекрестке Сердобольской и Студенческой улиц произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщили очевидцы в соцсетях.

Белый Volkswagen Polo с маркировкой "Убера" попал под трамвай. Капот машины замяло передней частью вагона.

Таксист на Поло летел по Сердобольской, а трамвай поворачивал на Студенческую... Вот что из этого получилось отметил петербуржец.

Информации о пострадавших пока нет. Достоверных сведений об обстоятельствах ДТП не поступало.

Ранее мы писали, что в заброшенной квартире Кировского района нашли огромного питона.

Фото: vk.com/spb_today