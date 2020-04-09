В Петербурге и области сбили 64 лося в текущем году

в 47-м регионе обитают 23 827, а в Петербурге — порядка 30 особей.

Всего с 1 января по 29 августа этого года произошло 84 аварий с участием лосей, в них погибли 62 животных. Об этом сообщают "Невские новости".

Как рассказали в областном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира на 1 апреля 2022 года, в 47-м регионе обитают 23 827, а в Петербурге — порядка 30 особей.

В администрации Ленобласти напомнили, что дикие животные — собственность государства, поэтому кража их останков, в том числе лосиных туш после ДТП, влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее в Ленобласти начинается опасный для водителей сезон гона лосей. Биолог Павел Глазков предупредил, что на дорогах в это время нужно сохранять особую бдительность.

Фото: phxere

