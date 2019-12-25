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В Петербурге и области пройдут рейды ГИБДД
Сегодня, 10:24
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге и области пройдут рейды ГИБДД

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Водителей проверят на трезвость.

В пятницу, 10 апреля, стало известно, что в Петербурге и ленобласти сотрудники ГИБДД проведут рейды. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ведомства по городу на Неве и Ленобласти.

Известно, что водителей будут проверять на трезвость. В Петербурге рейды продут в ночь с на 12-е и 26-е апреля, а в ленобласти в ночь на 11-е и 25-е апреля.

С начала 2020 года в Северной столице задержали 1472 нетрезвых водителя. А  в Ленинградской области — 885 водителей.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка отдала мошеннику деньги на лечение "попавшей в ДТП" родни.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Автомобильные новости, Общество,

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