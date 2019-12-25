Пенсионерка отдала мошеннику деньги на лечение "попавшей в ДТП" родни

Женщина сбросила пакет с деньгами прямо из окна в руки неизвестному.

В четверг, 9 апреля, в полицию обратилась 87-летняя петербурженка и пожаловалась, что стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, около 11 утра ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что родственники бабушки попали ДТП и им нужны деньги на лекарства и лечение. Часом позже телефонный собеседник подъехал к дому пенсионерки на Искровском проспекте, и пожилая петербурженка сбросила прямо в руки мошеннику пакет с деньгами. Родственникам женщина хотела передать 50 тысяч рублей и 100 евро. Поймав сверток, мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге мошенник представился пенсионерке её сыном и выманил деньги.

Фото: pixabay



