В Петербурге мошенник представился пенсионерке её сыном и выманил деньги

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 марта в полицию обратилась женщина 1938-го года с заявлением.
Она сообщила, что на домашний телефон позвонили неизвестные мужчины, один из которых представился её сыном.
Мужчина сказал, что ему нужны деньги на лекарства. Во время разговора в дверь позвонил незнакомец, которому "сын" доверил забрать нужную сумму.
Пенсионерка передала мошеннику 40 000 рублей.
Домофон в парадной оборудован видеонаблюдением. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что лжемедики выманили у пожилой петербурженки 600 000 рублей.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )