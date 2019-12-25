В Петербурге мошенник представился пенсионерке её сыном и выманил деньги

Женщина передала ему 40 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 марта в полицию обратилась женщина 1938-го года с заявлением.

Она сообщила, что на домашний телефон позвонили неизвестные мужчины, один из которых представился её сыном.

Мужчина сказал, что ему нужны деньги на лекарства. Во время разговора в дверь позвонил незнакомец, которому "сын" доверил забрать нужную сумму.

Пенсионерка передала мошеннику 40 000 рублей.

Домофон в парадной оборудован видеонаблюдением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что лжемедики выманили у пожилой петербурженки 600 000 рублей.

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