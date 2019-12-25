Лжемедики выманили у пожилой петербурженки 600 000 рублей

Ей сообщили о серьёзных заболеваниях мужа.

Лжемедики выманили у пенсионерки 600 000 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

По имеющейся информации, 24 марта 78-летней петербурженке, которая живет на улице Ушинского, позвонили по телефону. Мужчина представился "главным хирургом Центра имени Алмазова Гордеевым". Он сообщил пожилой женщине, что у её мужа обнаружены тромб и аневризма, поэтому ему нужны лекарства. Через некоторое время в квартиру приехал неизвестный, передал препараты и получил $3100.

После этого позвонил другой мужчина "из министерства здравоохранения", он поведал, что для лечения её мужа нужны ещё средства. Пенсионерка снова передала неизвестному $3350 и 57 тысяч рублей. Общий ущерб составил 6450 долларов США и 57000 рублей.

Оба мошенника попали в камеру видеонаблюдения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ведунья отмыла от негатива 200 тысяч рублей, пачку долларов и марки петербурженки.

Фото: Piter.TV