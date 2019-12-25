Ведунья отмыла от негатива 200 тысяч рублей, пачку долларов и марки петербурженки

Потерпевшая познакомилась с мошенницей на улице.

Днем 23 марта в полицию Московского района Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка и рассказала об ограблении. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, она познакомилась с женщиной на улице и, узнав о ее сверхспособностях, пригласила в свою квартиру на улице Звездной, 22. Пенсионерка выложила перед новой знакомой все свои накопления, а когда очнулась, ни ведуньи, ни денег уже не было.

В квартире потерпевшей обнаружили следы от пальцев рук, 100 рублей и газету, с помощью которой проводился обряд отмывания денег от негативной энергии. Женщина унесла с собой 200 тысяч рублей, больше 400 долларов и 5 немецких марок.

По факту случившегося возбуждено дело по статье "Мошенничество". Полиция ищет 45-летнюю незнакомку в серой кепке.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенники хотели завладеть государственной жилплощадью.

Фото: pixabay.com