В Петербурге и Ломоносове построят две велодорожки

Чиновники из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что на севере Петербурга и Ломоносове будут созданы велодорожки. Первый маршрут пройдет через проспект Культуры, Кантемировскую, Ораниенбаумский проспект, Полигонный переулок и Федюнинский.
На данный момент рабочие уже установили на территории бортовые камни, предупреждающие о ремонте. Также обустроено песчано-щелочное основание. Отметим, что в Ломоносове велосипедная дорожка появится к лету этого года.
В общей сложности в КРТИ создадут 8 новых направлений для велосипедистов. Общая протяженность объектов составит около 31 километра.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Партизана Германа и Ветеранов иномарка снесла дорожное ограждение.
Фото: Piter.tv
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