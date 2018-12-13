В Петербурге и Ломоносове построят две велодорожки

В Смольном рассказали о начале строительства.

Чиновники из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что на севере Петербурга и Ломоносове будут созданы велодорожки. Первый маршрут пройдет через проспект Культуры, Кантемировскую, Ораниенбаумский проспект, Полигонный переулок и Федюнинский.

На данный момент рабочие уже установили на территории бортовые камни, предупреждающие о ремонте. Также обустроено песчано-щелочное основание. Отметим, что в Ломоносове велосипедная дорожка появится к лету этого года.

В общей сложности в КРТИ создадут 8 новых направлений для велосипедистов. Общая протяженность объектов составит около 31 километра.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Партизана Германа и Ветеранов иномарка снесла дорожное ограждение.

Фото: Piter.tv