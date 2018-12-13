На Партизана Германа и Ветеранов иномарка снесла дорожное ограждение

В ДТП пострадали две машины и собственность города.

В Красносельском районе Петербурга иномарка снесла дорожное ограждение. Авария попала на видео камеры наблюдения. Известно, что машина сначала вылетела на тротуар, а после ударилась о другое транспортное средство. Затем уронила препятствие на своем пути. Инцидент произошел на пересечении Партизана Германа с проспектом Ветеранов.

Очевидцы заметили, что пострадавший пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель не пропустил встречный поток на повороте. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Профессора Попова неизвестные взрывали устройство на улице.

Фото и в идео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб