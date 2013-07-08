В Петербурге и Ленобласти уличили продавцов в продаже табака детям

Несовершеннолетним продали табачные изделия в двух магазинах Петербурга и области.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявило два случая незаконной продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мониторинговых закупок, проведённых в третьем квартале 2025 года, специалисты проверили семь торговых точек. В двух из них были зафиксированы факты сбыта табачной продукции детям.

По результатам проверки лица, допустившие нарушение, привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Им назначены штрафы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контроль за соблюдением запрета на продажу никотинсодержащих товаров несовершеннолетним будет продолжен на постоянной основе.

Роспотребнадзор предложил петербуржцам отметить День оладушков домашней выпечкой.

Фото: Piter.tv