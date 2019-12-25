В Петербурге и Ленобласти резко выросло число ДТП с велосипедистами в августе

В результате происшествий погиб 1 ребенок.

За последний месяц велосипедисты Петербурга и Ленинградской области все чаще становятся участниками аварий. Так, пресс-служба регионального УГИБДД сообщила, что за последние 3 недели в ДТП попали 44 любителя двухколесного транспорта.

В результате несчастных случаев травмы получили 9 детей, управлявших велосипедом. Особенно богатым на происшествия выдался прошедший понедельник: 17 августа случилось сразу 6 аварий, 5 из которых стали следствиями нарушения ПДД. Так, участники движения не соблюли очередность проезда или проигнорировали использование пешеходного перехода.

Не обошлось и без летальных случаев – двое велосипедистов погибли в результате ДТП, причем один из них – несовершеннолетний.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились ко всем, кто выезжает на дорогу, с просьбой быть внимательными и не провоцировать опасные ситуации. Кроме того, необходимо помнить, что дети до 14 лет, управляющие велосипедом, не имеют права находиться на проезжей части.

Ранее мы рассказали о том, что в двух районах Ленобласти обновили дорожное покрытие.

Фото: Piter.TV