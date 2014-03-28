В Петербурге и Ленобласти ищут пропавшую собаку породы дратхаар Шельму

Внушительная награда в размере ста тысяч рублей ожидает того, кто сумеет обнаружить исчезнувшую участницу соревнований. Два месяца назад хозяева потеряли свою собаку.

Сторожевая собака дратхаар по имени Шельма, ранее помогавшая спасателям в поисках людей, теперь сама стала объектом поисков. Вознаграждение готовы выплатить даже за случай, если она найдена мертвой. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Собаку из породы дратхаар доставили в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода, чтобы она приняла участие в соревнованиях, организованных для кинологов-спасателей. В ходе соревнования 14 июля Шельма исчезла в лесу на границе между Выборгским и Приозерским районами.

Это произошло во время одного из этапов соревнований. Накануне члены поисково-спасательного отряда "Экстремум" получили видеозапись, сделанную камерой на заправке в деревне Лупполово, расположенной в Всеволожском районе. На видео была запечатлена темно-коричневая собака, очень похожая на пропавшую Шельму.

Собаки породы дратхаар известны своей способностью преодолевать большие расстояния в лесных условиях. Поэтому важно быть бдительными не только для жителей Всеволожского района. Если вы увидите схожую собаку, обязательно сообщите об этом.

Ранее сообщалось, что следователями Петербурга проводится проверка по факту нападения собаки на мальчика.

Фото: ВКонтакте / поисково-спасательный отряд "Экстремум"