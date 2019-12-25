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Следователями Петербурга проводится проверка по факту нападения собаки на мальчика
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователями Петербурга проводится проверка по факту нападения собаки на мальчика

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге по размещенной в СМИ информации о нападении собаки на ребенка следователем СК проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга СМИ следователями было обнаружено сообщение о том, что в медицинское учреждение Петербурга доставлен 8-летний мальчик, на которого на детской площадке около дома на улице Политрука Пасечника напала собака крупной породы.

Следственным отделом по Красносельскому району по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: pxhere

Теги: дети, собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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