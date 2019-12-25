На детской площадке на улице Политрука Пасечника 8-летнего мальчика покусала чужая собака

У ребёнка укушенные раны лица, ссадины, поверхностная царапина на животе.

Восьмилетний мальчик пострадал от неизвестной собаки на детской площадке на улице Политрука Пасечника. Подробности стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, у дома 9 по улице Политрука Пасечника на детской площадке 8-летнего мальчика покусала неизвестная собака.

У ребёнка укушенные раны лица, ссадины, поверхностная царапина на животе. Он находится в состоянии средней степени тяжести, был помещен в челюстно-лицевое отделение. Позднее самостоятельно покинул больницу с матерью. Проводится проверка.

Недавно петербурженка через суд добилась компенсации после нападения на ее собаку.

Фото: Piter.tv