На детской площадке на улице Политрука Пасечника 8-летнего мальчика покусала чужая собака

Восьмилетний мальчик пострадал от неизвестной собаки на детской площадке на улице Политрука Пасечника. Подробности стали известны Piter.tv.
По предварительной информации, у дома 9 по улице Политрука Пасечника на детской площадке 8-летнего мальчика покусала неизвестная собака.
У ребёнка укушенные раны лица, ссадины, поверхностная царапина на животе. Он находится в состоянии средней степени тяжести, был помещен в челюстно-лицевое отделение. Позднее самостоятельно покинул больницу с матерью. Проводится проверка.
Недавно петербурженка через суд добилась компенсации после нападения на ее собаку.
Фото: Piter.tv
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