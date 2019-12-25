В Петербурге и Ленобласти несовершеннолетние отравились алкоголем

В Петербурге и Ленобласти двое подростков отравились алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Острое отравление этанолом получил 15-летний подросток в Приморском районе. Он был госпитализирован в больницу. По словам пострадавшего, алкоголь он пил дома.
Подобный инцидент произошел в Гатчине. Там в квартире в Международный женский день выпивали школьницы. Через сутки 14-летняя девочка была госпитализирована токсическим отравлением. Она находится в тяжёлом состоянии.
Проводятся проверки по обоим инцидентам.
Ранее петербуржец отравился газом на шоссе Революции.
Фото: Piter.TV
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