Петербуржец отравился газом на шоссе Революции

Обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция расследует обстоятельства отравления мужчины газом. Об этом стало известно Piter.TV

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 9 марта в 18:18 привезли 27-летнего молодого человека. Скорая забрала его с шоссе Революции с ингаляционным отравлением пропаном. Также у пострадавшего была резаная рана левого предплечья. Обстоятельства происшествия выясняются.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести в отделении токсикологии.

Ранее петербуржец выстрелил в свою гостью и сбежал.

Фото: Piter.TV