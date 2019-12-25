Петербуржец отравился газом на шоссе Революции

Полиция расследует обстоятельства отравления мужчины газом. Об этом стало известно Piter.TV
В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 9 марта в 18:18 привезли 27-летнего молодого человека. Скорая забрала его с шоссе Революции с ингаляционным отравлением пропаном. Также у пострадавшего была резаная рана левого предплечья. Обстоятельства происшествия выясняются.
Мужчина находится в состоянии средней тяжести в отделении токсикологии.
Ранее петербуржец выстрелил в свою гостью и сбежал.
Фото: Piter.TV
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