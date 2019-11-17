Петербуржец выстрелил в свою гостью и сбежал

Позже его удалось задержать.

Мужчина выстрелил в знакомую в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили "Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию 9 марта обратилась женщина 1971 года рождения. Она рассказала, что в квартире на Брюсовской улице из травмата в неё выстрелил пьяный знакомый. По данным полиции, 50-летний мужчина выстрелил в гостью во время ссоры. А потом скрылся на автомобиле.

Врачи диагностировали у пострадавшей пулевое ранение левого бедра. После оказания медпомощи женщину отпустили домой. Позже мужчину задержали, в машине у него нашли травмат и 11 патронов.

Ранее школьницу в Петербурге госпитализировали с разрывом половых органов.

Фото: Piter.TV