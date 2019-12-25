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Школьницу в Петербурге госпитализировали с разрывом половых органов
Сегодня, 10:01
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nastya960

Школьницу в Петербурге госпитализировали с разрывом половых органов

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Мать девушки рассказала, что её дочь давно занимается сексом, при этом постоянного партнёра не имеет.

В больницу Выборгского района обратилась 16-летняя петербурженка, у которой во время полового акта открылось сильное кровотечение. Сейчас подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочку забрала скорая из квартиры на улице Симонова. Врачи в больнице диагностировали у неё травму наружных органов и разрыв нижней половой губы.

Мать девушки рассказала, что её дочь давно занимается сексом, при этом постоянного партнёра не имеет. Противоправных действий в отношении девушки не совершалось.

Ранее неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку в примерочной ТЦ "Галерея". 

Фото: Piter.TV

Теги: подросток, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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