В Петербурге и Ленобласть привезли 4 миллиона цветов за пару месяцев

Вместе с тем было обнаружено 16 случаев

Во вторник, 9 марта, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора рассказала, что с начала 2021 года в Петербург и Ленобласть завезли более 4,3 миллиона цветов.

Обычно цветы привозили из Эквадора, Коста-Рики, США, Колумбии, Мексики, Гватемалы, Нидерланд, Израиля, Испании, Италии и Армении. Популярными у заказчиков были розы, хризантемы, тюльпаны, альстромериии, а также горшечные растения: орхидея, антуриум, каланхоэ, розы, спатифиллум.

Инспекторы ведомства зафиксировали 16 случаев заражения западным цветочным трипсом и табачной белокрылкой. Около 4 тысяч зараженных цветов сожгли.

Ранее мы писали, что поставки цветов в Петербург и Ленобласть в 2020 году снизились в пять раз.

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