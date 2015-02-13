Поставки цветов в Петербург и Ленобласть в 2020 году снизились в пять раз

В 2020 году в регион привезли всего 28 млн цветов и горшечных растений.

В 2020 году в Петербург и Ленобласть завезли в пять раз меньше цветов, чем в 2019 году. Как рассказал журналистам Олег Емцев, и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, если в 2019 году регион получил 143 миллионов срезанных цветов и горшечных растений, то в прошлом – всего лишь 28 миллионов.

Подсчет объемов поставок ведется и в этом году: с января в Петербург ввезли 4,3 млн штук цветочной продукции. Этот показатель в четыре раза меньше, чем показатель того же периода прошлого года.

Отмечается, что среди срезанных цветов больше всего роз, хризантем, тюльпанов, гербер, а также декоративной зелени для букетов. Из горшечных наибольшую популярность снискали орхидеи, розы, каланхоэ и антуриум. Цветы, приехавшие из-за границы, обязательно проходят карантин и проверяются на наличие опасных насекомых.

Петербуржцы делятся фото распустившихся почек и подснежников.

Фото: Piter.TV