"РИА Новости": люди несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла"

24 марта объявили днем общенационального траура.

Люди несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла", где произошел теракт. Об этом сообщает "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. С утра граждане продолжают нести цветы к месту трагедии.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее мы сообщали, что к "Крокус Сити Холлу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов.

Видео: Telegram / РИА Новости