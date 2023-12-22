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"РИА Новости": люди несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла"

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24 марта объявили днем общенационального траура.

Люди несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла", где произошел теракт. Об этом сообщает "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. С утра граждане продолжают нести цветы к месту трагедии.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее мы сообщали, что к "Крокус Сити Холлу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: крокус сити холл, подмосковье, теракт, цветы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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