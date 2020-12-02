В Петербурге и области разыскивают 23-летнюю жительницу Кудрово

О её местонахождении ничего неизвестно с 9 октября.

В Петербурге и области разыскивают 23-летнюю девушку. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О местонахождении жительницы города Кудрово Анастасии Пикаловой (Фроловой) ничего неизвестно с 9 октября. Известно, что в полицию обратилась мать пропавшей, когда та перестала выходить на связь. Также сообщается, что девушка и сожитель часто ссорились.

В настоящее время девушку разыскивает не только полиция, но и волонтеры. Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы русого цвета, голубые глаза. Девушка была одета в черную кожаную куртку, черную кофту, черные штаны и белые кроссовки. С собой у нее была сумка черного цвета.

Ранее мы писали, что в Гатчине пропала беременная женщина.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"