В Гатчине пропала беременная женщина

Накануне, 2 сентября, в полицию обратился предприниматель из Ленобласти. Мужчина рассказал сотрудникам дежурной части об исчезновении беременной спутницы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина уехала в неизвестном направлении, а позже от нее пришло смс с просьбой собрать деньги.
Известно, что семья проживает в Гатчинском районе Ленобласти. Заявитель является бизнесменом. Вместе пара воспитывает сына. Именно мальчику пришло сообщение с требованием отправить денежные средства.
Саша, папа, срочно нужны 10 млн рублей,
написала пропавшая женщина.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пропал 10-летний школьник.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все