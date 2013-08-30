В Гатчине пропала беременная женщина

Сожителю исчезнувшей пришло сообщение с просьбой отправить 10 миллионов.

Накануне, 2 сентября, в полицию обратился предприниматель из Ленобласти. Мужчина рассказал сотрудникам дежурной части об исчезновении беременной спутницы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина уехала в неизвестном направлении, а позже от нее пришло смс с просьбой собрать деньги.

Известно, что семья проживает в Гатчинском районе Ленобласти. Заявитель является бизнесменом. Вместе пара воспитывает сына. Именно мальчику пришло сообщение с требованием отправить денежные средства.

Саша, папа, срочно нужны 10 млн рублей, написала пропавшая женщина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пропал 10-летний школьник.

Фото: Piter.tv