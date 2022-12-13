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В Петербурге и Крыму откроются представительства Костромского землячества
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В Петербурге и Крыму откроются представительства Костромского землячества

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Правление оказывает поддержку участникам спецоперации.

В Петербурге  и Крыму планируют открыть представительства Костромского землячества. Об этом сообщил глава области Сергей Ситников в своем Telegram-канале. 

Решение было принято на отчетно-выборном собрании членов сообщества в Москве. Ситников отметил, что благодаря вкладу землячества в развитие Костромской области удалось реализовать множество проектов в сфере культуры и патриотического воспитания молодежи. Сейчас землячество занимается популяризацией наследия предков.

Кроме того, правление оказывает поддержку участникам спецоперации. Сейчас члены землячества навещают бойцов из Костромской области, которые находятся в госпиталях. Они оказывают помощь  семьям погибших военнослужащих.

Ранее на Piter.tv: Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Фото: Телеграм / Сергей Ситников

 

 

 

Теги: крым, петербург, представительства костромского землячества, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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