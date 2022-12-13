В Петербурге и Крыму откроются представительства Костромского землячества

Правление оказывает поддержку участникам спецоперации.

В Петербурге и Крыму планируют открыть представительства Костромского землячества. Об этом сообщил глава области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Решение было принято на отчетно-выборном собрании членов сообщества в Москве. Ситников отметил, что благодаря вкладу землячества в развитие Костромской области удалось реализовать множество проектов в сфере культуры и патриотического воспитания молодежи. Сейчас землячество занимается популяризацией наследия предков.

Кроме того, правление оказывает поддержку участникам спецоперации. Сейчас члены землячества навещают бойцов из Костромской области, которые находятся в госпиталях. Они оказывают помощь семьям погибших военнослужащих.

Ранее на Piter.tv: Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Фото: Телеграм / Сергей Ситников