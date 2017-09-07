Пнувшую ребенка на детской площадке петербурженку задержали на двое суток

Следственный комитет на двое суток задержали женщину, которую подозревают в избиении трехлетнего ребенка на детской площадке.

Владелицу карликового пинчера, накануне устроившую потасовку на детской площадке, задержали. Следственный комитет на двое суток отправил ее в изолятор. 30-летнюю женщину подозревают в хулиганском избиении трехлетнего ребенка.

Процессуальное задержание по всем правилам было оформлено накануне в среду, 6 сентября. Как стало известно "Фонтанке", женщину официально уведомили о привлечении ее в качестве подозреваемой. до 8 сентября следователи обратятся в Петроградский суд с ходатайством о мере пресечения. По предварительной информации, для собачницы будут просить домашний арест.

Ранее Piter.tv сообщал, что жительница Петербурга ногой ударила трехлетнего ребенка. Конфликт произошел на детской площадке. Сообщается, что причиной стало то, что прыгавший на ребенка пес получил удар воздушным шаром. Между двумя женщинами на площадке завязалась потасовка. Женщина распылила перцовый баллончик и ударила ребенка ногой в область груди. Известно, что ребенок страдает заболеванием крови и в этом месте у него установлены катетеры.