Жительница Петербурга ногой ударила трехлетнего ребенка

В Петроградском районе женщина напала на мальчика на детской площадке.

5 сентября около полудня на детской площадке женщина ударила ногой ребенка. Инцидент произошел у дома номер пять по Дивенской улице. Об инциденте сообщил портал “Мегаполис”.

К месту происшествия сразу были вызваны правоохранительные органы. Местный участковый задержал 30-летнюю женщину.Как выяснилось, нарушительница общественного спокойствия оказалась жительницей Старой Руссы. В настоящее время она проживает в Петербурге в соседней с детской площадкой доме.

Представители следственного комитета рассказывают, что конфликт возник из-за того, что мама трехлетнего мальчика сделала замечание собачнице. В ответ на это последняя ударила ребенка и брызнула из газового баллончика в лицо женщине. Ситуацию попытался спасти оказавшийся рядом охранник, которому тоже разбрызгали гала в глаза.

Малыш госпитализирован в детскую городскую больницу. Его матери также нужна врачебная помощь. Нападавшую уже допросили в участке полиции и отпустили домой. Сейчас полиция проводит расследование по факту нападения.