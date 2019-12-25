В Петербурге хотят закрыть бассейн на первом этаже жилого дома

В жилых домах нельзя размещать бассейны по закону.

В четверг, 8 апреля, пресс-служба петербургской прокуратуры потребовала закрыть бассейн на первом этаже жилого дома. Проверку провели после жалобы одного из жильцов дома.

Работники ведомства выяснили, что бассейн "Аква Стар" работает в ЖК Красногвардейского района с февраля этого года в коммерческом помещении на первом этаже. Согласно закону, бассейны можно размещать в отдельных зданиях, либо в пристройке, либо быть встроенными в здания общественного назначения. Соответственно, жилые дома в перечень не входят.

В деле разберется Красногвардейский районный суд. Прокуратура подала иск об обязании расторжения договора аренды и освобождении помещения.

Ранее мы писали, что суд арестовал четырех задержанных у колонии в Покрове на 8 и 9 суток.

Фото: Piter.TV