Следить за порядком на улицах Петербурга будут квадрокоптеры

Комитет по безопасности хочет купить два устройства и сделать спасательную службу, которая будет следить за ситуацией в городе.

В Петебурге может появиться спасательная служба, которая будет отслеживать ситуацию в городе с помощью квадрокоптеров. Но на покупку двух таких приспособлений и их обслуживание нужно выделить из бюджета 23 миллиона рублей.Об этом сообщил глава комитета по вопросам законности, правопорядку и безопасности Леонид Богданов.

В ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу и проведения крупных общественно-политических мероприятий возникла необходимость в создании специального подразделения так называемых квадрокоптеров. Губернатор дважды подчеркнул, что это надо делать, чтобы своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые происходят на акватории Невы и Финского залива. Леонид Богданов, глава комитета по безопасности

У МЧС есть в запасе и свои квадрокоптеры, но они работают на батарейках и у них не такие мощные технические характеристики. Комитет же хочет купить устройства, которые смогут летать на расстояния до 40 километров и поднимать 15 килограмм. Квадрокоптеры можно будет отправлять и на лесные пожары, что в 100 раз дешевле, что полет на то место вертолета.

Ранее заключенным "Крестов" дважды пытались передать мобильники на квадрокоптере.

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