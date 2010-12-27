Заключенным "Крестов" дважды пытались передать мобильники на квадрокоптере

Обе попытка оказались неудачными.

В минувшие выходные сотрудники изолятора "Кресты" предотвратили две попытки передать заключенным мобильные телефоны с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Первая попытка завершилась неудачно из-за плохо привязанного груза, рухнувшего на землю. В итоге у сотрудников УФСИН оказалось 10 мобильных телефонов и такое же количество зарядок и сим-карт. Второй раз связать арестантов с внешним миром не удалось, благодаря камерам наблюдения. После обнаружения "незваного гостя" резервной группе удалось заполучить не только посылку, но и сам квадрокоптер.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

По статистике чаще всего заключённым передают что-то, бросая через забор. На втором месте идут посылки родственников.

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