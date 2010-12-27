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Полиция задержала педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку.
Сегодня, 13:50
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Rybka123
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Полиция задержала педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку.

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Злоумышленника проверяю на причастность к другим преступлениям.

В воскресенье, 19 августа, правоохранительные органы раскрыли уголовное дело, связанное с изнасилованием пятилетней девочки. Полиция задержала 32-летнего  жителя Шлиссельбурга.

Как сообщает региональный Следственный комитет преступление было совершено 14 июля 2016 года в садоводстве "Восход" . Преступник обманом заманил ребенка в кусты и изнасиловал.

Подозреваемого  проверяют на причастность к другим походим случаям.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти мужчина бутылкой выбивал деньги из 16-летней школьницы

Теги: изнасилование , новости спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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