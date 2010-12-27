Полиция задержала педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку.

Злоумышленника проверяю на причастность к другим преступлениям.

В воскресенье, 19 августа, правоохранительные органы раскрыли уголовное дело, связанное с изнасилованием пятилетней девочки. Полиция задержала 32-летнего жителя Шлиссельбурга.

Как сообщает региональный Следственный комитет преступление было совершено 14 июля 2016 года в садоводстве "Восход" . Преступник обманом заманил ребенка в кусты и изнасиловал.

Подозреваемого проверяют на причастность к другим походим случаям.

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