Полиция задержала педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку.

В воскресенье, 19 августа, правоохранительные органы раскрыли уголовное дело, связанное с изнасилованием пятилетней девочки. Полиция задержала 32-летнего жителя Шлиссельбурга.
Как сообщает региональный Следственный комитет преступление было совершено 14 июля 2016 года в садоводстве "Восход" . Преступник обманом заманил ребенка в кусты и изнасиловал.
Подозреваемого проверяют на причастность к другим походим случаям.
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