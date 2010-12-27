В Ленобласти мужчина бутылкой выбивал деньги из 16-летней школьницы

Преступника поймали и будут судить.

В Кировском районе Ленинградской области местный житель пытался ограбить и изнасиловать двух школьниц. Одной из девочек удалось убежать с места преступления. Второй повезло меньше: мужчина угрожал ей "розочкой", сделанной из разбитой стеклянной бутылки.Об этом сообщает "Мойка78".

Злоумышленника удалось задержать. По данным оперативников, им оказался 35-летний рецидивист. Он совершил нападение на 14 и 16-летних подростков. Девушки направлялись в сторону железнодорожной станции "Войбокалово" в поселке Шум. Одна из жертв получила телесные повреждения. Ее пришлось госпитализировать.

На данный момент происшествием занимается Следственный комитет по региону. Расследование завершено, материалы дела переданы в судебную инстанцию. Ранее фигурант уже получал уголовное наказание за причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилование.

Фото: Piter.tv