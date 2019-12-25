В Петербурге хотят разрешить нанимателям получать деньги вместо новых квартир

Город предложил выплачивать компенсации при изъятии жилья у арендаторов по соцнайму.

В городском парламенте Санкт-Петербурга обсуждается инициатива, которая позволит гражданам, проживающим в муниципальных квартирах по соцнайму, получать компенсацию в денежной форме при изъятии жилья. Сейчас такие квартиры предоставляются нанимателям взамен изымаемых помещений, однако законопроект предлагает ввести альтернативный вариант — выплату денежного эквивалента.

По действующим правилам, при расселении домов под строительство крупных инфраструктурных объектов, включая высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом, город предоставляет новые квартиры. Однако в федеральном законодательстве уже предусмотрена возможность выбора денежной компенсации, тогда как в петербургских нормах подобного механизма пока нет.

Если законопроект будет принят, наниматели и члены их семей смогут выбрать между получением новой квартиры или денежной выплатой. Для этого потребуется согласие всех зарегистрированных жильцов. По мнению авторов инициативы, нововведение позволит сделать процесс расселения более гибким и справедливым. Некоторые семьи смогут самостоятельно приобрести жилье, а другие предпочтут воспользоваться городским предложением.

Фото: Piter.TV