В Петербурге намерены продлить проспект Маршала Блюхера

Для этого предполагается обустроить улицу городского значения длиной 0,94 километра.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Петербурге стартовали общественные онлайн-обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории. Об этом сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

В Петербурге планируют продлить проспект Маршала Блюхера. По данным экспертов, для этого необохидмо обустроить улицу длиной 0,94 километра. Также на этом участке необходимо установить дорожные знаки, разметку и наружное освещение.

Известно, что планировкой проекта занимался ООО "Центр реконструкции и развития промышленных территорий".

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