Беглов хочет ужесточить правила работы в такси для мигрантов

Иностранцы вытесняют таксистов с гражданством РФ.

Губернатор Петербурга совместно с другими главами регионов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить правила работы в такси для иностранцев. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Предложения направлены в правительства в рамках обсуждения законопроекта о такси, который сейчас разрабатывается ко второму чтению в Госдуме. Кроме того, власти просят разрешить таксистам быть "самозанятыми". Это позволит избежать вытеснения с рынка россиян, которые работают в такси, гражданами иностранных государств. На данный момент доля иностранцев в перевозках составляет более 50%.

Обращение подписали также губернатора Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число мигрантов в Петербурге сократилось почти на 90%.

Фото: Piter.TV