Число мигрантов в Петербурге сократилось почти на 90%

С начала года в Петербург приехали 213 тысяч мигрантов.

При подсчете данных в четверг, 5 ноября, специалисты рассказали о резком спаде числа трудовых мигрантов в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в городе.

Так, с января в 2020 года на территорию страны въехали 213 тысяч иностранцев, это на 88% меньше, чем в прошлом году, когда в Россию прибыло около 1,6 миллиона человек. 67 тысяч человек заявили целью въезда работу. За аналогичный период в прошлом году с такой целью въезжали более 300 тысяч человек.

В комитете заявили, что в Петербурге наблюдается нехватка рабочей силы, а в некоторых профессиях специалистов некому заменить, например, в отрасли торговли, сервиса и ЖКХ.

Ранее мы писали, что полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv