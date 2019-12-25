  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число мигрантов в Петербурге сократилось почти на 90%
Сегодня, 14:27
108
smirenny

Число мигрантов в Петербурге сократилось почти на 90%

0 0

С начала года в Петербург приехали 213 тысяч мигрантов.

При подсчете данных в четверг, 5 ноября, специалисты рассказали о резком спаде числа трудовых мигрантов в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в городе. 

Так, с января в 2020 года на территорию страны въехали 213 тысяч иностранцев, это на 88% меньше, чем в прошлом году, когда в Россию прибыло около 1,6 миллиона человек. 67 тысяч человек заявили целью въезда работу. За аналогичный период в прошлом году с такой целью въезжали более 300 тысяч человек.

В комитете заявили, что в Петербурге наблюдается нехватка рабочей силы, а в некоторых профессиях специалистов некому заменить, например, в отрасли торговли, сервиса и ЖКХ. 

Ранее мы писали, что полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: количество мигрантов, мигранты, мигранты в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии