На Софийской грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

Во время удара из окна вылетел 35-летний пассажир автобуса. Он находится в тяжелом состоянии.

Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом ПАЗ на Софийской улице. В аварии пострадал пассажир автобуса, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулем грузовика находился водитель 1990 года рождения, стаж вождения с 2008 года. За рулем был водитель 1988 года рождения, стаж с 2012 года. Медицинская помощь понадобилась 35-летнему пассажиру, который вылетел через окно во время удара.

DAF перевозил груз из Петербурга в Вологодскую область.

В ночь на 20 июля водитель BMW пробил ограждение Обводного канала и упал в воду.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП