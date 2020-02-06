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В Петербурге группа “Ария” проведёт техническую репетицию своего нового турового шоу
Сегодня, 14:04
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kraratau27

В Петербурге группа “Ария” проведёт техническую репетицию своего нового турового шоу

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В репетиции фрагментов нового шоу примут участие музыканты Виталий Дубинин и Михаил Житняков, а также режиссёр шоу Юрия Соколова. 

В петербургском спортивном комплексе "Юбилейный" 7 мая в 16:00 группа "Ария" проведёт техническую репетицию своего нового турового шоу "Гость из Царства Теней". Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе группы.

Техническая бригада "Арии" смонтирует в зале СК "Юбилейный" уникальную произведённую для этого шоу полётную систему. Также опробует новые реалистичные декорации и видео-арты для задника.

СК "Юбилейный" станет своеобразным полигоном, на котором в реальных условиях проверят элементы шоу, специально сделанные для Петербурга. 

Ранее мы писали, что матчи Евро-2020 могут показывать в "Юбилейном". 

Фото: ВКонтакте/Ария 

 

Теги: ария, ск юбилейный, туровое шоу
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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