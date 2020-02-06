В Петербурге группа “Ария” проведёт техническую репетицию своего нового турового шоу

В репетиции фрагментов нового шоу примут участие музыканты Виталий Дубинин и Михаил Житняков, а также режиссёр шоу Юрия Соколова.

В петербургском спортивном комплексе "Юбилейный" 7 мая в 16:00 группа "Ария" проведёт техническую репетицию своего нового турового шоу "Гость из Царства Теней". Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе группы.

Техническая бригада "Арии" смонтирует в зале СК "Юбилейный" уникальную произведённую для этого шоу полётную систему. Также опробует новые реалистичные декорации и видео-арты для задника.

СК "Юбилейный" станет своеобразным полигоном, на котором в реальных условиях проверят элементы шоу, специально сделанные для Петербурга.

Ранее мы писали, что матчи Евро-2020 могут показывать в "Юбилейном".

Фото: ВКонтакте/Ария